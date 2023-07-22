لأول مرة.. ولاية إلينوي بأمريكا تهنئ القنصل المصري بمناسبة «العيد الوطني»

أصدرت ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، بيان تهنئة، للمرة الأولى، وقدمته للقنصل المصري في شيكاغو، بمناسبة العيد القومي لجمهورية مصر العربية.

وتلقى الدكتور السفير سامح أبو العينين، قنصل عام مصر في شيكاغو، خطاب التهنئة بالعيد القومي ومئوية العلاقات المصرية الامريكية.

وخص بيان التهنئة الرسمي، الدكتور سامح أبو العينين، بالتقدير لشخصه وللإداء والتمثيل الدبلوماسي المشرف لمصر، ولمكانتها في وسط الغرب الأمريكي، مشيدا بعلاقات الصداقة القوية، التي تربط المسئولين بالولاية بسيادته.