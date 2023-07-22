القبض على سائق ميكروباص تسبب في إصابة 5 أشخاص بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة ميكروباص تسبب في إصابة 5 أشخاص خلال عبورهم الطريق بجسر السويس التابع لدائرة قسم شرطة السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

التحريات تكشف تفاصيل الحادث

وكشفت التحريات الأولية عن أن السائق يبلغ من العمر 32 عامًا، وكان يسير بسرعة جنونية بالقرب من حديقة بدر بجسر السويس، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص خلال عبورهم الطريق.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوقوع حادث مروري على طريق جسر السويس، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث والدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين، وونش لرفع السيارة، وإعادة الطريق إلى طبيعته مرة أخرى وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بـ 5 أشخاص على طريق جسر السويس، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وجار رفع حطام الحادث من الطريق لتسهيل حركة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي أمرت بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

النيابة تستعلم عن حالة المصابين

وانتقل فريق من نيابة السلام إلى مكان الحادث وذلك لإجراء المعاينة والوقوف على ملابسات الحادث، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا لسماع أقوالهم في الواقعة، كما أمرت بانتداب لجنة هندسية لفحص السيارة المتسببة في الحادث، وتحفظت على فيديو رصدته كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث.