للمرة الثانية.. ضبط صاحب صيدلية شهيرة في المنصورة يتاجر بعقاقير مخدرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع قسم مكافحة العقاقير المخدرة وهيئة الدواء المصرية بالإدارة العامة للصيدلة، صاحب صيدلية شهيرة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية للمرة الثانية في غضون 7 شهور وبحيازته كميات من الأدوية والعقاقير المخدرة فضًلا عن البيع بأزيد من السعر الرسمي وعقاقير بدون فواتير ومنتهية الصلاحية وعقار خاص بمنظومة الشراء الموحد وجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتحريز المضبوطات.

ضبط صاحب صيدلية شهيرة في المنصورة يتاجر بعقاقير مخدرة

وردت معلومات للعقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، بمزاولة صيدلي نشاطه في الإتجار في العقاقير والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية وطرحها للبيع داخل صيدلية شهيرة ملكه بنطاق المنصورة بعد ضبطه في يناير الماضي وإخلاء سبيله على ذمة القضية.

ضبط كميات من الأدوية والعقاقير المخدرة

تشكلت حملة مكبرة من ضباط الإدارة بقيادة العقيد عمر عبد المتعال والمقدم إسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب وبتفتيش الصيدلية ملك «ص. إ. ا.»، 53 عامًا، صيدلي حر ومقيم شارع الجمهورية والسابق اتهامه في العديد من القضايا عثر على كميات من الأدوية والعقاقير المخدرة وهي:

150 أمبول فيتانيل المخدر

50 أمبول نالوفين المخدر

39 عقار يتاح بأزيد من السعر الرسمي

14 عقار مستورد

20 عقار بدون فواتير

110 عقار منتهي الصلاحية

عقار خلص بمنظومة الشراء الموحد، وهاتف محمول ومبلغ مالي قدره 1600 جنيه.

بمواجهة الصيدلي بما أسفر عنه الضبط اعترف، في محضر الشرطة، بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. واتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض علي الصيدلي للمرة الثانية في غضون 7 شهور

يذكر أن قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، ضبطت نفس الصيدلي بحيازته كميات بلغت 99238 من الأقراص المخدرة، والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، ومهربة جمركيًا وأدوية مهربة من المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات، وجري إخلاء سبيله على ذمة القضية ليعود مجددًا لممارسة نشاطه في بيع الأدوية المخدرة.