الجمارك: ضبط ركاب بحوزتهم عقاقير مخدرة وأخفوا سبائك ذهبية حول جسدهم

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبين مصريين بحوزتهما عقاقير مخدرة، وراكبين مصريين آخرين بحوزتهما سبائك وأكياس بودرة ذهبية.

الجمارك: ضبط ركاب بحوزتهم عقاقير مخدرة وأخفوا سبائك ذهبية على أجسادهم

الحالتان الأولى والثانية كانتا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته زجاجتان و4 شرائط لعقار الكونترمال المدرج بجداول المخدرات بإجمالي 40 قرصا تم الضبط بواسطة كل من حسام سليمان ومحمد حسنين، مأموري الجمرك، وأحمد نبيل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 1.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران اير كايرو القادمة من ملبينزا راكب مصري بحوزته زجاجتان و35 شريطا لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، إن الضبط بواسطة كل من محمد عدلي الليثي وحسن شرف مأموري الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركة المشرف على الصالة.

الجمارك: ضبط راكب مصري بحوزته سبائك وأكياس بودرة ذهبية أخفاها في جبيرة طبية

والحالة الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته سبائك وأكياس بودرة ذهبية أخفاها الراكب في جبيرة طبية على يده، تم الضبط بواسطة كل من محمود عبد الرؤوف مأمور اللجنة الجمركية، ومصطفى محمد فاضل، ومحمود إمام وأحمد عبد الله وهشام ماهر ومحمد طلعت، مأموري الجمرك، في التفتيش اليدوي والذاتي بحضور علي فهمي من إدارة الأمن الجمركي باشراف سامي سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم1 قامت لجنة مشكلة من محمد زايد و علي شرقاوي مامورا الجمرك باشراف علاء شحاته مدير الحركة وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 5 سبائك وزنها 528 جرام و 3 اكياس بودرة ذهب بوزن 1095 جرام.

الجمارك : ضبط راكب مصري بحوزته سبائك أخفاها حول جسده

أما الحالة الرابعة فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته سبائك اخفاهم علي جسده تم الضبط بواسطة كل من عبد القوي عزوز مأمور اللجنة الجمركية و حسام سليمان و احمد صابر إبراهيم مامورا الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي باشراف احمد عاطف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 وتم تشكيل لجنة مكونه من أحمد صابر و أماني معوض و إبراهيم مصطفي وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ 3 سبائك ذهبية بوزن 250 جرام.

أمر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 30 لسنة 2023 ضد الراكب الاول، وأمر محمد أحمد حميدة مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 31 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وأمر عبد العظيم مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث.

بينما أمر هاشم مصطفي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2023 ضد الراكب الرابع، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم احالة الراكبين الاول والثاني للنيابة المختصة، يذكر أن الضبط تم قبل قرار رئيس الوزراء الأخير.