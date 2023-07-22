ساندي تكشف عن كواليس أغنيتها «الرعشة»: «اتخضيت أول ما سمعتها»

قالت الفنانة ساندي، إنها شعرت بالخضة عندما استمعت لاسم أغنيتها الجديدة «الرعشة» للمرة الأولى، وهي من كلمات الشاعر والملحن عزيز الشافعي.

ساندي تستعد لطرح 3 أغنيات جديدة

وأوضحت ساندي لـ«الوطن» تفاصيل وكواليس الأغنية، قائلة «حين ما عرض عزيز الشافعي الأغنية عليّ، شعرت بالخضة، ليس كما ذهبت أفكار بعض الجمهور في التعليقات على الأغنية، ولكن بسبب شكلها الموسيقي الذي توقعته مقسوم، ووجدتها أغنية هادئة وبسيطة».

وأشارت ساندي، إلى أنها تعمل حاليًا على ثلاث أغنيات جديدة، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، والأغنيات الثلاث، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فهو موزع بين توما ووسام عبدالمنعم وأسامة الهندي.

ساندي تشارك في فيلم «تاج»

وشاركت ساندي، في فيلم «تاج» للفنان تامر حسني، الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية في مصر ومختلف الدول العربية والأوروبية والذي يعد ثاني أكثر الأفلام المصرية من حيث الإيرادات.