«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا.. وتحذر من الموجة الحارة والرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، متوقعة استمرار الموجة الحارة على البلاد، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون حارا رطبًا على السواحل الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة مساء الغد

أضافت أنه بداية من مساء الغد فإن درجات الحرارة تنخفض قليلاً وتهدأ الموجة الحارة، ليسود طقس مائل الحرارة والرطوبة على كل الأنحاء، ويستمر حتى الصباح الباكر، ويصاحبه نشاط الشبورة المائية حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وفيما يتعلق بموعد انتهاء الموجة الحارة، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، لكن غدا الجمعة ويوم السبت، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بمعدل من 2 إلى 3 درجات.

استمرار الموجه الحارة وتحذير من الشمس والرطوبة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ولفتت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 21-7-2023، على مدن ومحافظات الجمهورية، التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.