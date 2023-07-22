«الأعلى للجامعات» يبحث إنشاء برنامج التمريض بجامعة جنوب الوادي الجديد

استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفد المجلس الأعلى للجامعات لبحث إنشاء برنامج التمريض بجامعة جنوب الوادي الأهلية، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور جمال عبد الحميد عميد كلية التمريض بقنا.

ويضم الوفد الدكتورة غنى عبد الناصر عميد كلية التمريض بسوهاج، والدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن عميد كلية التمريض بجامعة المنيا.

تفقد كلية التمريض بقنا ومقر الجامعة الأهلية

وبحسب البيان الصحفي اليوم، تضمنت الزيارة تفقد كلية التمريض بقنا ومقر الجامعة الأهلية للوقوف على الإمكانيات المتاحة لإنشاء برنامج تمريض بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

شهد الزيارة الدكتور هناء صبرة المساعد بكلية التمريض والدكتور أحمد علي عامر منسق برنامج الطب و الجراحة بالجامعة الأهلية