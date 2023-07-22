مطار مرسى علم يستقبل 33 رحلة طيران قادمة من أوروبا تقل آلاف السياح

استقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت 33 رحلة طيران، أقلت آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسي علم الدولي استقبل اليوم السبت 33 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ضمن رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري.

فنادق مرسى علم

أشار رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم استقبلت ما يقرب من حوالي 7 ألاف سائح اليوم قادمة من 8 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا سلوفاكيا، ضمن ‪ رحلة طيران من المقرر وصولهم

انتعاش السياحة في مرسى علم

أوضح أن مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع بدء موسم الصيف وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 80%، لافتا إلى أنه يتم استقبال السياح بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق في أسرع وقت.