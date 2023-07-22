«الداخلية» توزع مساعدات على الأسر الأكثر احتياجا في 3 محافظات (فيديو)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في توزيع المساعدات العينية بالمحافظات، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان.

الداخلية توزع مساعدات ضمن كلنا واحد

ونشرت وزارة الداخلية، فيديو يتضمن جهودها في توزيع المساعدات، في المناطق الأكثر احتياجا بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – القليوبية».

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجا وكذا المرأة المعيلة وهو ما يتوافق مع المبادرات الرئاسية.

المواطنون يشكرون الرئيس

وتوجه الأهالي بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي: «نشكر الرئيس السيسي دايما فاكرنا بكل شيء كويس، بيدعمنا من جميع الجوانب».