محمد رياض: الدورة الجديدة لمهرجان المسرح المصري لن يكون بها مخالفات

قال محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16، إنه خلال توليه رئاسة الدورة الحالية حرص على عدم وجود أي مخالفات تخص التفاصيل والعروض المشاركة في المسابقات.

وأشار محمد رياض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، إنه حال وجود أي شكوى يتم التحقيق فيها بكل دقة، ومن له حق سيحصل عليه.

وشدد على أن المهرجان في دورته الجديدة، لم يخالف أي شرط من شروط اللائحة.

محمد رياض يكشف سبب اختيار ياسر صادق مديرا للمهرجان

وعن اختيار الفنان ياسر صادق مديرا للمهرجان، بعكس الدورات السابقة التي كان يشغل فيها هذا المنصب رئيس البيت الفني للمسرح، قال محمد رياض، إنه حاليا لا يوجد رئيس للبيت الفني ويقوم بإداراته المخرج خالد جلال.

وأوضح أن اختيار ياسر صادق، مديرا للمهرجان القومي للمسرح، نظرا لخبرته الطويلة في الإدارة والإخراج، ومن ثم كان الاختيار حر جدا لعدم وجود رئيس للبيت الفني للمسرح.

تكريم عدد من نجوم الفن في الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح

ويكرم مهرجان المسرح القومي المصري في دورته الـ16، التي تنطلق 29 يوليو الشهر الجاري، عددا من نجوم الفن البارزين؛ منهم صلاح عبدالله، رياض الخولي، محمد أبو داود، محمد محمود، أحمد فؤاد سليم، خالد الصاوي، سامي عبدالحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد.