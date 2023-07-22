جولة ميدانية للجنة ضمان جودة الدعوة بالأوقاف في 4 مساجد بالقاهرة الجديدة

بدأت لجنة ضمان جودة الدعوة بوزارة الأوقاف أولى جولاتها الميدانية بالقاهرة الجديدة اليوم السبت الموافق 22 / 7 / 2023، برئاسة د عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للشؤون الإدارية.

جودة التعليم

ورافق عبد القودي خلال الجولة محمود الفخراني مساعد الوزير لشؤون الامتحانات والتدريب وأحمد حسين إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ورضا عبد الواجد يوسف عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وأحمد علي سليمان عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم، ومحمد نصار مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، في إطار حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات ضمان الجودة والتميز الدعوى.

فحص المساجد

وتم المرور على مساجد حسن الشربتلي، والحمد، وفاطمة الشربتلي، والمهند، وفحص المساجد وملحقاتها ، تمهيدا لإعداد تقريرها بشأن الزيارة ومناقشته مع السلطة المختصة بالوزارة.