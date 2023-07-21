«الأوقاف» تفتتح 8 مساجد جديدة اليوم في 5 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية 8 مساجد في محافظات مختلفة، اليوم، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليكون إجمالي ما افتتحته الوزارة منذ بداية الشهر الحالي 29 مسجدًا منها 15 إحلالًا وتجديدًا، و14 مساجد صيانة وتطويرًا.

مساجد الإحلال والتجديد لوزارة الأوقاف

وعن مساجد الإحلال والتجديد فكانت في محافظات «البحيرة، والدقهلية، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف» وجاءت على النحو التالي:

- مديرية أوقاف أسيوط:

مسجد الرسول في بني هلال بالقوصية.

- مديرية أوقاف البحيرة

مسجد الشهداء محجوبة في مشروع 7 بحمور الدلنجات ثان.

- مديرية أوقاف بني سويف

مسجد ميهوب الديب الكبير في مناشي بأبو صير الواسطى.

- مديرية أوقاف الدقهلية

مسجد النور في الكردود ببلقاس.

- مديرية أوقاف سوهاج

مسجد عباد الرحمن في الشيخ جامع بدار السلام.

مساجد الصيانة في 3 محافظات

وعن مساجد الصيانة التي تتفتحها وزراة الأوقاف المصرية، اليوم، وصل عددهم إلى 3 مساجد في «أسيوط، وبني سويف، والدقهلية»، وجاءت تلك المساجد على النحو التالي:

- مديرية أسيوط:

مسجد المسيد في بندر ناصر.

- مديرية بني سويف:

مسجد محمد الرفاعي في مير بالقوصية.

- مديرية أوقاف الدقهلية:

مسجد حسن البادي في ميت خميس التابع لمركز المنصورة.