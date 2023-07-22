عالم بالأزهر لـ«قناة الناس»: الإنسان يُبعث على آخر أعماله.. العبرة بالخواتيم

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأسباب ليست فاعلة بذاتها، وإنما تكون سببا يستوجب فعل الله فيها، والله – عز وجل – فاعل في الأسباب، فكم من أمور يتعرض لها المرء ويكتب له النجاة والسلامة فيها، رغم أنها أهلكت غيره، ويعاقب الله القاتل ويؤاخذه على ذنب القتل وليس لموت القتيل، فلكل أجل كتاب، والله المحيي المميت.

جبر: العبرة بالخواتيم ونستدل بهذا الحديث للنبي

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الحديث الشريف، «إنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» يُقصد به «أن العبرة بالخواتيم».

احذر أن تبعث عاصيا.. لهذا السبب

وتابع عالم الأزهر الشريف، «آخر أعمالك في الحياة الدنيا، أي الذي مت عليه.. إذا كان معصية فستبعث على معصية، أما إذا كان طاعة فستبعث طائعا.. ويعمل بعمل أهل الجنة أي الطاعات، فيما أن عمل أهل النار هو المعاصي.. وعليك التوبة وعدم اليأس وعمل الطاعات».