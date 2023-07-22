الإبهار والإقبال.. عنوان أولى حفلات مهرجان العلمين

فى ليلة استثنائية، انطلقت أولى الحفلات الغنائية لمهرجان العلمين، أضخم مهرجان ترفيهى فى الوطن العربى، أمس الأول الجمعة، بحفل ضخم أحياه النجم والمطرب الشهير تامر حسنى الذى أنار سماء المدينة الساحرة بأغنياته واستعراضاته التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وبدأ توافد الجمهور بأعداد كبيرة إلى مكان الحفل منذ الساعة الرابعة عصراً، حيث كانت التحضيرات الأخيرة للحفل قد انتهت لخروجه فى أبهى صورة، وبعد اكتمال الحضور الجماهيرى من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، صعد الإعلامى شريف مدكور إلى خشبة المسرح ليقدم الحفل، معبراً عن سعادته بوجوده فى مدينة العلمين، حيث قال: «مبسوط جداً إنى معاكم النهارده، ومبسوط إنى فى أرض مصرية جميلة، فى وقت من الأوقات الأرض اللى واقفين عليها دى كان فيها 21 مليون لغم، وتمت إزالة كل هذه الألغام، وبقت دلوقتى مدينة سياحية ساحرة، نقدر نعزم الناس من كل حتة إنها تيجى تغير جو هنا». وفى نهاية كلمته طالب الجمهور بالتقاط صور تذكارية مع أبراج مدينة العلمين والترويج لها عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى لتنشيط السياحة.

وفى اللحظة التى كان مقرراً أن يطل فيها الفنان تامر حسنى على جمهوره لينطلق الحفل، اختار أن يكون له دخول خاص يليق بالحدث الخاص الذى يحدث للمرة الأولى بمدينة العلمين، ففاجأ الجمهور بدخوله طائراً فى الجو بشكل غير تقليدى على طريقة فيلمه الجديد «تاج» المعروض حالياً بدور العرض فى مصر والوطن العربى ودول العالم، والذى يقدم من خلاله شخصية السوبر هيرو، وبعدها وجَّه كلمة خاصة لجمهوره قائلاً: «أنا بتشرف إنى تم اختيارى إنى أعمل افتتاح مهرجان العلمين، والمهرجان ده عاوزين نحافظ عليه كل سنة علشان يجمعنا ويجمع كل مطربينا من مصر وكل الوطن العربى».

وبعدها انطلق الفنان تامر حسنى بتقديم العديد من أغانيه المميزة التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وجعلت الأجواء حماسية، وكان من بينها «حبيبى وانت بعيد، ورد صناعى، انت اختيار، نور عينى، ميحرمنيش منك، ارجعلى، كفاياك أعذار»، بالإضافة إلى تقديم أغانيه الجديدة التى طُرحت فى ألبومه الجديد، ومنها أغنية «هرمون السعادة» التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير للغاية.

«نويل» يشارك تامر حسنى الرقص على المسرح

وعلى مدار الحفل، لم يتوقف تامر حسنى عن مفاجأة جمهوره، حيث فاجأهم بظهور البلوجر الألمانى العالمى نويل روبنسون ومشاركته له على المسرح بتقديم رقصته الشهيرة على أنغام أغنية «تاج» التى كان قد شاركه فيها بالفعل من قبل من خلال ظهوره فى الفيديو كليب الخاص بها، وبعد دعوته للرقص عليها على المسرح اختاروا عشرة من الجمهور لينضموا لهم ويرقصوا معهم، وبالفعل صعد الجميع واشتعلت الأجواء مجدداً.

ولم يكتفِ حسنى بتقديم أغنيتين فقط من ألبومه الغنائى الجديد وهما «هرمون السعادة» و«تاج»، ولكنه قرر أن يُهدى جمهوره هدية خاصة من مدينة العلمين بتقديم الأغنية الثالثة من الألبوم للمرة الأولى، والتى حملت اسم «مش هتغير عشان حد» والتى كتب كلماتها ولحَّنها بنفسه، وهى من توزيع على فتح الله ولاقت ردود فعل قوية للغاية.

وكعادة الفنان تامر حسنى فى دعم المواهب الجديدة، لم يخلُ الحفل من تقديمه لعدد من المواهب الغنائية، فحرص على تقديم ثلاثة مواهب مختلفة، قدم مع اثنين منهم أغنية خاصة من أغانيه لكل واحد على حدة، والموهبة الثالث كانت فرقة غنائية مميزة قدم معهم أغنيته الشهيرة لتتر المسلسل الكرتونى «سنوحى وحاتم وتيتى شيرى» ورحب بهم الجمهور بحماس شديد.

واختار أن تكون نهاية الحفل مميزة مثل البداية، فخطف قلوب الحضور بظهور ابن مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، حيث رحب به بشكل كبير، وكان قد حضر مع والده الذى حرص على حضور الحفل، وبعد ساعتين كاملتين من الغناء والتألق فى سماء مدينة العلمين أُنزل الستار على أولى حفلات المهرجان استعداداً لانطلاق باقى الحفلات الغنائية فى الأيام المقبلة، التى سيحييها عدد كبير من الفنانين الذين أُعلن عنهم بالفعل، من بينهم راغب علامة ونانسى عجرم، والمقرر أن يُحييا ثانى حفلات المهرجان يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو، وهناك أيضاً عدد آخر من الفنانين سيكونون ضمن قائمة حفلات المهرجان، منهم إليسا وعمر خيرت وأنغام ومطرب الراب العالمى russ، حيث إن المهرجان سيمتد على مدار 45 يوماً كاملة، فقد انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى يوم 26 أغسطس.