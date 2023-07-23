خطوات الحصول على عداد مياه بدل فاقد بالمنوفية والأوراق المطلوبة

تقدم شركة مياه الشرب في محافظة المنوفية، خدماتها المتنوعة للمواطنين عن طريق مراكز خدمة العملاء على مستوى المراكز، ومن بين هذه الخدمات كيفية الحصول على عداد مياه بدل فاقد.

كيفية الحصول على عداد بدل فاقد

وأوضحت شركة مياه المنوفية، أن المستندات المطلوبة لترکیب عداد جديد بدلاً من العداد المفقود فيما يعرف بـ«عداد بدل فاقد»، تتضمن ما يلي:

1 - طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه.

3- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

4- البريد الإلكتروني للعميل.

خطوات الحصول على عداد مياه بدل فاقد

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الإجراءات التي يجب اتباعها للانتهاء من تنفيذ خدمة الحصول على عداد بدل فاقد كالتالي:

1- استيفاء طلب تقديم الخدمة.

2- سداد قيمة المعاينة.

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5 - إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7- الانتهاء من تقديم الخدمة.

الحصول على الخدمة خلال 7 أيام عمل

وأكدت الشركة أن تنفيذ الخدمة للمواطنين في المنوفية يكون خلال 7 أيام عمل فقط، وتشمل تقديم الطلب وسداد رسوم المعاينة وتحديد قيمة المقايسة، وإصدار أمر الشغل وتنفيذ المقايسة، على أن تكون الرسوم طبقاً للائحة التجارية الموحدة.