«شذا» تجسد رحلة علاجها من السرطان في مشروع تخرج: «أنت بطل حكايتك»

نجحت شذا محمد محمود، خريجة كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، في تحقيق حلمها بالتغلب على مرض السرطان الذي أصابها في سن مبكرة، وذلك بفضل إصرارها وعزيمتها ورغبتها في الشفاء، لذا قررت تجسيد رحلتها في مشروع تخرجها.

تجسيد رحلة العلاج في مشروع تخرج

قررت «شذا» تحويل رحلتها الصعبة مع المرض إلى فرصة للتوعية ودعم مرضى السرطان، وذلك من خلال مشروع تخرجها الذي يحمل عنوان «أنت بطل حكايتك»، وأوضحت أن هدف المشروع هو إيصال رسالة دعم لكل مريض بالسرطان، وتشجيعهم على الإيمان بالشفاء والتحدي، حسبما روت لـ«الوطن».

فمنذ الوهلة الأولى التي اكتشفت فيها إصابتها بالهذا المرض، تعاملت معه باطمئنان. تقول «كنت واثقة أن الله سيشفيني رغم أن جلسات العلاج الكيماوي كانت تستمر في بعض الأوقات إلى ما يقرب من 16 ساعة متواصلة، وبالفعل أتم الله شفائي بنسبة 100%».

مصدر أمل للمرضى في المستشفى

وأكدت والدة شذا، ابنة محافظة المنيا، أن ابنتها كانت مصدر أمل للمرضى في المستشفى خلال فترة علاجها، وكانت دائما تحثهم على الصبر والتفاؤل، وأشاد زملاؤها في الجامعة بإصرارها وعزيمتها، ووصفوها بأنها أيقونة الإبداع والإصرار والعزيمة.

ووجهت والدة شذا الشكر لأسرتها وأصدقائها والأطباء الذين وقفوا بجانبها خلال رحلة علاجها، مؤكدة أن شذا هي فراشة منزلهم، وأنهم جميعا فخورون بإنجازاتها وإصرارها على تحقيق أحلامها رغم كل الصعوبات.