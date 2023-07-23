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تحصين 130 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
08:07 ص | الأحد 23 يوليو 2023
مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية

مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية

أكد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع تسير بشكل منتظم، موضحا أن الحملات تشمل جميع المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة. 

تحصين المواشي ضد الأمراض

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع نجحت في تحصين 130 ألف رأس من الماشية والأغنام والماعز، بنسبة مستهدف 35% في أول 6 أيام فقط من تنفيذ المبادرة. 

تحقيق 35% من المستهدف

وأوضح أن المبادرة تشهد تعاونا بين مديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف والوحدات المحلية ومجالس المدن، لعمل التوعية والدعاية اللازمة لحث المواطنين على تحصين المواشي الخاصة بهم، وفق توجيهات وزير الزراعة، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية. 

وأشار إلى أن باقي الأنشطة التي تقوم بها مديرية الطب البيطري تعمل بشكل طبيعي دون تأثير من الحملة، موجها الشكر لكل الفرق المشاركة في المبادرات المختلفة والجهد الكبير المبذول لتحقيق نجاح المبادرة. 

القضاء على الأمراض المستوطنة

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية محافظة المنوفية بكامل القرى والمراكز، موضحا أن الهدف هو القضاء على مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظا على الثروة الحيوانية وتنميتها، وفق توجهات الدولة.

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