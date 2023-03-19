قطع المياه عن بعض قطاعات بولاق الدكرور بالجيزة 8 ساعات غدا

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الجزء الثاني من القطاع الأوسطي لمشروع محور الفريق كمال عامر، سيتم تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 800 مم الجديد على خط قطر 800 مم القادم والمتعارض مع مسار المحور مما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارا من غد الإثنين الساعة 12 ليلا وحتى الـ 8 صباح الثلاثاء لتنفيذ الأعمال.

أماكن انقطاع المياه بالجيزة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي «أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة وحتى كوبرى ثروت».

الالتزام بالمواعيد المعلنة لتنفيذ الأعمال دون تأخير وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المهندس عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال وكذا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإلتزام بالمواعيد المعلنة لتنفيذ الأعمال دون تأخير وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فورا عند الطلب على رقم طوارئ 125.