قطع وضعف المياه في 12 منطقة بالجيزة غدا.. اعرف المواعيد والأماكن

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة في الجيزة، لتنفيذ أعمال تغذية خط المياه قطر 1000 مم المغذي لرافع نادي الرماية.

أماكن ومواعيد قطع المياه في الجيزة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في منشور لها على الصفحة الرسمية بـ«فيس بوك»، عن انقطاع المياه عن مناطق «صفط اللبن، ناهيا، أوسيم وبرطس»، وضعف المياه في مناطق «الهرم، فيصل، المناشي، الجلاتمة، بهرمس، كرداسة، أبو رواش، وبني مجدول»، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباح غدٍ السبت، وحتى الساعة السادسة صباحا.

سبب انقطاع المياه في 12 منطقة بالجيزة

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في منشورها على «فيس بوك»، إن سبب انقطاع المياه عن تلك المناطق هو تنفيذ أعمال تغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذي لرافع نادي الرماية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه أو ضعفها لنهو الأعمال.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب بمناطق الانقطاع

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

الالتزام بالمواعيد المعلنة لقطع المياه

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.