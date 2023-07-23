كيفية استخراج كعب عمل من وزارة العمل «أون لاين».. استخدم هذا الرابط

فتحت وزارة العمل موقعها الرسمي الإلكتروني لتمكين المواطنين والخريجين من استخراج كعب عمل « أون لاين»، من خلال الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، واتباع عدد من الخطوات البسيطة، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى جميع المحافظات.

استخراج كعب عمل أون لاين .. أحد مسوغات التعيين

ويعد استخراج كعب عمل «استمارة الالتحاق بالعمل»، أحد مسوغات التعيين والمستندات الرئيسية والمهمة لإنهاء إجراءات توظيف وتعيين الخريجين بالمصالح الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، وهو من أهم الأوراق المطلوبة للتقديم للعمل في جهة أو شركة ما.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات استخراج كعب عمل «أون لاين»، وفقا لضوابط وقواعد الإجراءات المتبعة بوزارة العمل .

خطوات هامة لاستخراج كعب عمل «أون لاين»

1- تبدأ خطوات استخراج كعب عمل «أون لاين»، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل ، والدخول عليه من هنـــــــــــــــــــــــــا

2- ثم الضغط على خدمة «تسجيل راغبي العمل».

3- اختيار «التسجيل لأول مرة».

4- إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في: «أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي».

5- حدد ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج.

6- أكمل التسجيل وأرسل الطلب.

7- في اليوم الثاني توجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامتك لاستلام كعب العمل.