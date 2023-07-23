رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كيفية استخراج كعب عمل من وزارة العمل «أون لاين».. استخدم هذا الرابط

كتب:

ماهر هنداوي
01:56 ص | الأحد 23 يوليو 2023
تحديث مكاتب العمل لاستخراج كعب العمل أون لاين

تحديث مكاتب العمل لاستخراج كعب العمل أون لاين

فتحت وزارة العمل  موقعها الرسمي الإلكتروني لتمكين المواطنين والخريجين من   استخراج كعب عمل « أون لاين»، من خلال الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، واتباع عدد من الخطوات البسيطة، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى جميع المحافظات.

 استخراج كعب عمل أون لاين .. أحد مسوغات التعيين 

ويعد استخراج كعب عمل «استمارة الالتحاق بالعمل»، أحد مسوغات التعيين والمستندات الرئيسية والمهمة لإنهاء إجراءات توظيف وتعيين الخريجين بالمصالح الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، وهو من أهم الأوراق المطلوبة للتقديم للعمل في جهة أو شركة ما. 

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات استخراج كعب عمل «أون لاين»، وفقا لضوابط وقواعد الإجراءات المتبعة بوزارة العمل . 

خطوات هامة لاستخراج كعب عمل «أون لاين»

 

 1- تبدأ خطوات استخراج كعب عمل «أون لاين»، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل ، والدخول عليه من هنـــــــــــــــــــــــــا

2- ثم الضغط على خدمة «تسجيل راغبي العمل».

3- اختيار «التسجيل لأول مرة».

4- إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في: «أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي».

5- حدد ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج.

6- أكمل التسجيل وأرسل الطلب.

7- في اليوم الثاني توجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامتك لاستلام كعب العمل.

 

  

اقرأ المزيد:

خطوات بسيطة لاستخراج كعب عمل أونلاين.. أعرف المستندات المطلوبة

استخراج كعب عمل في 10 خطوات.. ووزير القوى العاملة يوجه بتيسير الخدمات

طريقة استخراج كعب عمل في 7 خطوات.. منها أصل شهادة المؤهل الدراسي

استخراج كعب عمل لذوي الإعاقة.. الأوراق المطلوبة وطريقة الاستلام
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.