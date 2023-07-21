50 وظيفة مطلوبة للعمل في شركات القطاع الخاص.. الشروط وطريقة التقديم

طرح موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف، وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الوظائف الشاغرة في شركات القطاع الخاص، والتي تشترط سنوات خبرة ومؤهلات للحصول على الوظيفة.

وأوضح موقع «فرصنا»، أن التقديم من خلال التوجه للشركات وفق العناوين المعلنة أو التقديم المباشر من خلال الموقع الرسمي للمنصة المعنية بالوظائف، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة متخصص سوشيال ميديا وتسويق إلكتروني

اسم الشركة: فارماكون.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: شركة العوام للاستيراد والتصدير.

مقر العمل والتقديم لـالوظيفة: مدينة العبور - القليوبية.

سنوات الخبرة: 4-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة دكتور صيدلي

اسم الشركة: صيدلية دكتورة أمل عبدالحليم.

مقر العمل: سانت كاترين - جنوب سيناء.

سنوات الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الصيدلة) .

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 6000 - 7000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 700 جنيه مصري.

وظيفة مهندسين كيميائي

اسم الشركة: confidential .

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة سائقين رخصة مهنية

اسم الشركة: ترانسبورتر.

مقر العمل: البساتين - الخليفة - الدراسة - الدرب الأحمر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدير الإدارة الهندسية

اسم الشركة: شركة كاسل للتطوير العقاري.

مقر العمل: دمياط الجديدة - دمياط.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - الهندسة المعمارية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 8000 - 10000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: شركة الصالحون للتجارة والمقاولات.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنوات الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: لا يشترط.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مديرة منزل

اسم الشركة: MRI - أم أر أي.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

سنوات الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 39 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة أخصائي تمريض

اسم الشركة: طبيبي.

مقر العمل: التجمع الخامس - المعادي - وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 30.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) (المعهد الفني للتمريض) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة جزار سوري

اسم الشركة: لبناني لتصنيع المواد الغذائية الأغا.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة 3.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة ز

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب تحصيل بنكي

اسم الشركة: الشرق الأوسط للهندسة والتكييف.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

سنوات الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مهندس استلام المحصول من المزارع

اسم الشركة: الصفوة للاستيراد والتصدير.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الزراعة / معهد تعاون وإرشاد زراعي).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 10000 جنيه مصري.