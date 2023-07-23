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جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في منتصف الليل لمتابعة مواعيد الغلق ورفع الإشغالات

كتب:

رفيق محمد ناصف
01:41 ص | الأحد 23 يوليو 2023
حملات اشغالات بالغربية

حملات اشغالات بالغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة مفاجئة لتفقد الالتزام بمواعيد الغلق وأعمال رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بأحياء أول وثان طنطا تفقد خلالهما شوارع (البحر، الجلاء، الكورنيش، المعرض، الإستاد، الوفاء،يوسف الصديق، المساحة، على مبارك، الفاتح، ابن الفارض، سوق الجملة، الإسكندرية، المعرض، البحر، سعيد وعمر بن عبد العزيز).

إزالة الإشغالات 

وخلال الجولة، تابع المحافظ التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق الرسمية كما تابع التزام الأحياء بإزالة كافة الإشغالات المتعدية الطرق والتي تعوق حركة السير ، إلى جانب متابعة التزام المحال والمؤسسات بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الجولة عن غلق وتشميع 2 كافية لتكرار تعديهم على حرم الطريق بشكل صارخ واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم، إلى جانب غلق عدد من الورش الحرفية لعدم التزامهم بمواعيد الغلق، كما تم توجيه إدارة مرور الغربية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات والمركبات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور .

أعمال توسعة مدخل طنطا 

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل طنطا من طريق المحلة، كما تفقد الموقع الخاص بإنشاء مركز خدمات مصر، رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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