إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بناحية بيت علام دائرة المركز، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود إصابات.

نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي

وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «السيد م ع م» 23 عاما، عامل بأجر، وشقيقه «عبد العظيم م ع» 26 عاما، مزارع، مصاب بسحجات بالذراع الأيمن، وطرف ثان «محمد ع أ» 38 عاما، مزارع، مصاب بجرح قطعي متهتك بالبطن من الناحية اليمني إثر طلق ناري، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه «مرسي ع أ» 29 عاما، مزارع، مصاب بجرح أعلى الحاجب الأيسر، وجرى نقله لمستشفى جرجا العام.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول «بندقية آليه»، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.