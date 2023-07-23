هل البنوك إجازة اليوم الأحد؟.. اعرف مواعيد العمل الرسمية

يرغب العديد من المواطنين وعملاء البنوك المختلفة من الانتهاء من خدماتهم البنكية، منتظرين عودة العمل في البنوك مرة أخرى بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في البنوك منذ يوم الخميس الماضي، وترد «الوطن» على سؤال «هل البنوك إجازة اليوم الأحد؟» وتستعرض مواعيد عمل البنوك.

موعد عمل البنوك مرة أخرى

أعلن البنك المركزي المصري مؤخرا أنه سوف يتم تعطيل عمل البنوك المصرية بداية من يوم الخميس الماضي الموافق 20 من شهر يوليو الجاري ولمدة 4 أيام بمناسبة الاحتفال بذكرى رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو.

هل البنوك إجازة اليوم الأحد؟

وحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن الإجازة تستمر حتى اليوم الأحد، على أن تبدأ البنوك عملها مرة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 من شهر يوليو الجاري.

مواعيد عمل البنوك الرسمية

وبعد انتهاء الإجازة المقررة، وعودة العمل بشكل طبيعي في البنوك المصرية غدا الاثنين، فإن مواعيد عمل البنوك تبدأ من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، على أن تكون الإجازة الأسبوعية هي يومي الجمعة والسبت.