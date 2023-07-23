المشدد 15 عاما لمتهم بتجارة المخدرات في أكتوبر

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شخصا لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أكتوبر، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

الاتجار في الهيروين

وتضمنت أوراق القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم في العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة أكتوبر بمحافظة الجيزة، تبين قيامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا «فرد خرطوش»، للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح ناري

وتلقى قسم شرطة أكتوبر، إخطارًا من مديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الهيروين وسلاح ناري، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.