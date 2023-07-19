المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بسرقة آخر في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهمًا بسرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البدرشين في محافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق المتهم «فاروق. م» عاطل، قيامه خلال العام الماضي 2022 في دائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بسرقة المجني عليه «محمد. ر» عن طريق الإكراه بعد إشهار سلاح ناري في وجهه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تهديد المجني عليه بسلاح ناري

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم اعترض طريق المجني عليه أثناء سيره في دائرة قسم شرطة البدرشين، طالبًا منه ترك الدراجة النارية الخاصة به، وحينما حاول الزود عن نفسه أشهر سلاح ناري «فرد خرطوش» في وجهه مهددًا إياه، ما اضطر المجني عليه لترك الدراجة النارية الخاصة به للمتهم فأخذها وفر هاربًا من مكان الواقعة.

وأشارت أوراق القضية، إلى أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» دون مسوغ من الجهات المختصة.