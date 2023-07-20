سعر الريال السعودي اليوم الخميس 20-7-2023 في البنوك المصرية
كتب:
محمد سعيد الشماع
08:07 ص | الخميس 20 يوليو 2023
الريال السعودي - صورة تعبيرية
شهد الريال السعودي استقراراً ملحوظاً في الأسعار بالبنوك المختلفة، وسجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.
وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الخميس 20-7-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.
سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي فى بنك مصر
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي فى بنك البركة
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.03 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.21 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي CIB
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.18 جنيه للشراء.