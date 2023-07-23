6 خدمات لأصحاب السيارات على موقع مرور مصر.. منها تجديد الرخصة

أتاحت بوابة «مرور مصر» للمواطنين الكثير من الخدمات المهمة المتعلقة بالمرور، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي، وتقدم 6 خدمات إرشادية لأصحاب السيارات.

ومن تلك الخدمات نقل قيد أو ملكية مركبة، واستخراج رخصة تسيير مركبة لأول مرة، إجراءات الحصول على ترخيص تجاري، الحصول على تجديد رخصة تسيير مركبة، خدمة الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص تسيير المركبات، استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور أو للشهر العقاري.

كيفية الاستفادة من الخدمات

وللاستفادة من الإرشادات المتعلقة بالخدمات والتي تقدمها بوابة مرور مصر، يمكنك الدخول على موقع بوابة مرور مصر من خلال الرابط، وبعد ذلك الضغط على أيقونة «خدماتنا» الموجودة في الشريط العلوي بالموقع، واختيار بعد ذلك خدمات إرشادية ومعلوماتية، لتظهر لك بعدها الخدمات الإرشادية التي يقدمها موقع مرور مصر.