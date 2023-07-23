3 محافظات الأكثر تأثرا بالموجة الحارة.. الحرارة تتخطى 44 درجة

في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة غير مسبوقة، سجّلت خلالها ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة، وزادت نسبة الرطوبة من الإحساس بشدتها، لكن هناك محافظات أكثر تأثرًا بالموجة الحارة عن غيرها.

وعن حالة الطقس اليوم الأحد، أفاد التقرير اليومي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود اليوم طقس مائل للحرارة، رطب في الساعات الأولى من الصباح، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات السواحل الشمالية ستتأثر بطقس حار رطب نهارًا، ويكون مائلًا للحرارة رطب، خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة.

وعن المحافظات الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة والأكثر تسجيلًا لدرجات الحرارة المرتفعة، فهي محافظة الوادي الجديد بدرجة حرارة 45 درجة يليها الأقصر وأسوان بدرجة حرارة 44 درجة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم على محافظات الجمهورية كالتالي

- القاهرة 36 - 39

- العاصمة الإدارية 37 - 40

- أكتوبر 36 - 39

- بنها 36 - 39

- دمنهور 35 - 38

- وادي النطرون 36 - 39

- كفر الشيخ 35 - 38

- المنصورة 36 - 39

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 36 - 39

- طنطا 36 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 39- 42

- العريش 36 - 39

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 42- 45

- نخل 40 - 43

- كاترين 36 - 39

- الطور 38 - 41

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 41 - 44

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 32 - 36

- مطروح 32 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 40 - 43

- مرسى علم 40 - 43

- شلاتين 42 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 43 - 44

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 44 - 45

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44