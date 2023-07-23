درجات الحرارة اليوم.. المحسوسة تصل إلى 46 درجة وتحذير من الشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، متوقعة انتشار الشبورة المائية، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط وجنوب سيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة على فترات متقطعة.

الموجه الحارة

وفيما يتعلق بالموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد منذ ما يزيد على 10 أيام، ذكرت الهيئة أنها ما زالت مستمرة، ويصاحبها طقس شديد الحرارة والرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، في النهار، ويسود يسود طقس مائل للحرارة والرطوبة في الصباح الباكر والمساء على جميع المناطق.

ارتفاع نسب الرطوبة

وحذرت الهيئة من ارتفاع نسب الرطوبة نهارا حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم من 2 إلى 3 درجات مئوية، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:

االقاهرة 36 - 39

- العاصمة الإدارية 37 - 40

- أكتوبر 36 - 39

- بنها 36 - 39

- دمنهور 35 - 38

- وادي النطرون 36 - 39

- كفر الشيخ 35 - 38

- المنصورة 36 - 39

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 36 - 39

- طنطا 36 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 39- 42

- العريش 36 - 39

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 42- 45

- نخل 40 - 43

- كاترين 36 - 39

- الطور 38 - 41

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 41 - 44

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 32 - 36

- مطروح 32 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 40 - 43

- مرسى علم 40 - 43

- شلاتين 42 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 43 - 44

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 44 - 45

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44.