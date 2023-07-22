رئيس جهاز العلمين الجديدة يكشف أبرز عقبات بنائها: عامان ونصف لإزالة الألغام

قال المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن المستهدف من عدد الزائرين لمدينة العلمين الجديدة 1.5 مليون زائر خلال فترة مهرجان العلمين، والتسهيلات كلها التي يحتاجها أي شخص موجودة، سواء مجموعة من أحدث الفنادق العالمية والمجمعات التجارية، والخدمات من طرق أو كباري، والأماكن الترفيهية والخدمية.

تدشين العلمين الجديدة في 2018

وأضاف «خليل»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى تدشين مدينة العلمين الجديدة مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمدينة في مارس 2018.

وأشار إلى أن العمل بالمدينة واجه العديد من العقبات، متابعا: «زرت العلمين في عام 1995 وكلما شاهدت هذا المكان كنت أشعر بالحزن، فكانت فرصة استثمارية رائعة وكبيرة، لكنها مهدرة وغير مستغلة نظرا لأن بها أكبر حقل ألغام في العالم، فكان لا بد من نزعها واستمر ذلك عامين ونصف».

وأوضح أن من بين التحديات هي طبيعة المنطقة نفسها، حيث كانت العلمين الجديدة عبارة عن مستنقعات وهيش، ومليئة بالثعابين والحيات لا تصدق، فجرى الاستعانة بأحد السكان المحليين وعبأ ما لا يقل عن 50 أو 60 جوالا من الثعابين والحيات.

أنماط بناء غير تقليدية

وأفاد بأن هناك عقبات هندسية واجهت العمل أيضا متمثلة في طبيعة الأرض من مستنقعات، كما أن أنماط البناء التقليدية غير متاحة في العلمين، ومن ثم كان لابد من ابتكار أساليب جديدة.