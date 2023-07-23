«المنشآت الفندقية»: أسعار الغرف ليست موحدة وتخضع للعرض والطلب

قالت حنان وفقي، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار الغرف بفنادق الجمهورية ليست موحدة، حيث تخضع لسياسة العرض والطلب، لافتة إلى تفاوت أسعار الفنادق التى تتشارك بدرجة نجومية واحدة أو التي تتواجد بمنطقة أو مدينة واحدة.

مُحددات تتحكم في أسعار الفنادق

وأضافت نائب رئيس الغرفة لـ«الوطن»، أن عددا من المحددات تتحكم في أسعار غرف الفنادق، منها حجم الطلب على الإقامة بالفندق، والمنطقة التي يقع بها الفندق، وعدد الغرف الفندقية بالمدينة التى يتواجد بها الفندق، وموعد الحجوزات، لافتة إلى أن سعر الغرفة بالفندق يتغير وفقا لمواعيد الحجز.

الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق

وأشارت نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية، إلى أن وزارة السياحة والآثار لا تتدخل في تسعير الغرف الفندقية، ولكل فندق الحرية في وضع السعر الذي يناسبه، مشددة على أن كل الفنادق ملتزمة بألا تكون أسعار الغرف الفندقية أقل من الحد الأدنى الذي حددته وزارة السياحة والآثار لأسعار الفنادق.

وأوضحت، أن وزارة السياحة حددت الحد الأدنى لإقامة الفرد بغرفة فندقية 5 نجوم بـ50 دولارا فى الليلة، وفي فندق 4 نجوم بـ40 دولارا في اليوم، و3 نجوم بـ30 دولار في اليوم.