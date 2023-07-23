تحذيرات من ركوب الأسانسير في 480 دقيقة.. حافظ على حياتك

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لـ الكهرباء أن معدل عدم ركوب الأسانسير وفقا لبيان القابضة للكهرباء أمس بشأن تخفيف الأحمال يبلغ 480 دقيقة في اليوم الواحد على مدار 24 ساعة، وتأتي المواعيد كالتالي:

- من الساعة 1.50 إلى 2.10

- من الساعة 2.50 إلى 3.10

- من الساعة 3.50 إلى 4.10

- من الساعة 4.50 إلى 5.10

- من الساعة 5.50 إلى 6.10

- من الساعة 6.50 إلى 7.10

- من الساعة 7.50 إلى 8.10

- من الساعة 8.50 إلى 9.10

- من الساعة 9.50 إلى 10.10

- من الساعة 10.50 إلى 11.10

- من الساعة 11.50 إلى 12.10

- من الساعة 12.50 إلى 1.10

- من الساعة 1.50 إلى 2.10

- من الساعة 2.50 إلى 3.10

- من الساعة 3.50 إلى 4.10

- من الساعة 4.50 إلى 5.10

- من الساعة 5.50 إلى 6.10

- من الساعة 6.50 إلى 7.10

- من الساعة 7.50 إلى 8.10

- من الساعة 8.50 إلى 9.10

- من الساعة 9.50 إلى 10.10

- من الساعة 10.50 إلى 11.10

- من الساعة 11.50 إلى 12.10

- من الساعة 12.50 إلى 1.10