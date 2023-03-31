قطع التيار الكهربائي بسبب عطل مفاجئ في مركز طوخ.. والشركة تعتذر

أعلنت محافظة القليوبية، قطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن عدد من قرى مركز طوخ بسبب عطل في أحد المحولات الرئيسية، وجار إصلاحه لعودة التيار بأسرع وقت.

اعتذار قطاع الكهرباء بالقليوبية

وتقدم قطاع كهرباء القليوبية برئاسة المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء في بيان، بالاعتذار لجميع المشتركين بقرى مركز ومدينة طوخ عن فصل التيار الكهربائي بسبب عطل مفاجئ بمحطة محولات طوخ، مؤكدا أنه جار الإصلاح وإعادة التيار في أسرع وقت.

شكاوى من قطع الكهرباء بطوخ

وكانت غرفة العمليات الرئيسية بالقليوبية ومديرية كهرباء القليوبية، تلقت شكاوى من عدد من أهالي قرى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، من قطع التيار الكهربائي ببعض قرى المدينة لفترات طويلة.

كما أشار الأهالي، إلى أنه يوجد انفجار في أحد المحولات الرئيسية في شبكة كهرباء كفر الحدادين، أدى إلى قطع الكهرباء في مدينة طوخ وقراها، فوجه قطاع الكهرباء فرق الإصلاح وتقدم باعتذاره للمواطنين، وأكد بيان القطاع عودة التيار في أسرع وقت.

وناشدت الشركة أصحاب الأفران وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل، لحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

فيما قدمت محافظة القليوبية عبر بيان لها، اعتذارًا للمشتركين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء حيث أشار البيان أن الانقطاع يأتي في إطار جهود توفير اصلاح العطل، وتقديم خدمة أفضل وإصلاح المحولات ومحطات الكهرباء.

وأهابت بالمواطنين بأماكن قطع الكهرباء في مركز طوخ، بتدبير تغذية بديلة بفترة فصل التيار، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الخدمية.