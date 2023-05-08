خريطة قطع التيار الكهربائي في سوهاج اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، قطع التيار الكهربائي اليوم الاثنين، لمدة 4 ساعات، في بعض القرى التابعة لها، للصيانة الدورية بالتبادل، لتقديم خدمة أفضل لعملائها.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، بورود إشارة من هندسة كهرباء ساقلتة، بأنه سيجري عمل صيانة على لوحة توزيع كهرباء ساقلتة رقم 2 اليوم الاثنين، وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى 2 مساءً لمدة 4 ساعات.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

بينما أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة أماكن قطع الكهرباء اليوم، في «قرية الجلاوية ونجوعها، قرية الكتكاتة 3 ونجوعها، قرية الفراسية ونجوعها، قرية الحرادنة ونجوعها، قرية المستعمرة، العوامية، فاو جلي، قرية الرياينة والحاجر ونجوعها».

نصائح الشركة عند قطع الكهرباء

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، بالمواطنين في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم، بتوفير مغذي بديل في فترة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز لحين عودة الكهرباء.