«الأرصاد»: استمرار ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة.. القاهرة تسجل 40 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، الذي يحمل معه كتلا هوائية شديدة الحرارة.

الرطوبة تتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا أشرف، أن الرطوبة تتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والقاهرة الكبرى تتراوح بين الـ80 % لـ90%، مما يزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة، موضحة أن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى، متوقع أن تكون 36 درجة مئوية محسوسة بالظل، ولكن نتيجة لارتفاع نسب الرطوبة متوقع أن تكون درجات الحرارة بين الـ39 لـ40.

من المتوقع خلال الأيام المقبلة التأثر بمرتفع جوي بطبقات الجو العليا

وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة التأثر مرة أخرى، بمرتفع جوي بطبقات الجو العليا أو «القبة الحرارية»، وهذا المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس الرطوبة بطبقة قريبة من سطح الأرض، مما يساعد على الشعور بارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن نسبة الرطوبة خلال فترات الليل مرتفعة، وهي قيم كبيرة جدا مع درجات الحرارة المرتفعة بفترات النهار، خصوصا مع توقف نشاط الرياح.