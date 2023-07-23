تحرير 1858 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية ومنها مخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني.

1858 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

وتمكنت حملات المرور، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تحرير 1858 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، وضبط 459 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كما قامت حملات المرور برفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.