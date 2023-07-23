يتساءل كثير من الجماهير عن موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل والقنوات الناقلة، حيث المواجهة الودية الجديدة التي ستجمع بينهما في إطار دورة ودية تقام في الولايات المتحدة الأميركية، بين عدد من الفرق الإنجليزية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل والقنوات الناقلة، في الدورة الودية التي يشارك فيها أيضا فرق يونايتد وفولهام وبرينتفورد وأستون فيلا.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل والقنوات الناقلة

وتنطلق الخميس المقبل مباراة تشيلسي ونيوكاسل والقنوات الناقلة، وتُذاع عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حق النقل الحصرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل عبر القنوات الناقلة والتي ستنطلق في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت المغرب وتونس، الثالثة والربع صباحًا بتوقيت مصر والسودان والسعودية، الرابعة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بطولة ودية بمشاركة 6 أندية

وفي أبريل الماضي أعلنت رابطة البريميرليج، إقامة بطولة ودية للعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاستعدادات لإنطلاق منافسات الموسم الكروى المقبل 2023-2024 بمشاركة 6 أندية، وهي «تشيلسي - برايتون - نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا - فولهام - برينتفورد».