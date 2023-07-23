أستاذ علوم سياسية: ذكرى ثورة 23 يوليو تعيد الأمجاد وتذكرنا بالبطولات الخالدة

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن ثورة 23 يوليو قام بها مجموعة من الضباط الأحرار الشبان، ليخلصوا مصر من وطأة الاحتلال والفساد، وأيدهم في ذلك الشعب المصري، إيمانا منهم بالمبادئ التي قامت من أجلها الثورة، مؤكدا أن الاحتفاء بذكرى ثورة يوليو هو احتفاء بالبطولات التي قام بها الشعب المصري.

إنجازات ثورة 23 يوليو 1952

أضاف «الريس» في تصريحات لـ«الوطن» أن ذكرى ثورة 23 يوليو لها كل التقدير والاحترام، نظرا لما قدمته تلك الثورة من إنجازات ومكاسب سوف تظل محفورة في التاريخ وفي ذاكرة المصريين، مضيفا أن الثورة قامت على مبادئ كان أهمها تكوين جيش مصري قوي، وإصلاح القطاع الزراعي وبناء قاعدة صناعية كبيرة.

وأوضح إن ثورة يوليو وضعت مبادئ السلم الاجتماعي، وقامت بتوزيع الأراضي على صغار الفلاحين، وقامت بعمل قاعدة صناعية كبيرة في البلاد، بالإضافة إلى مبادئ العمل الوطني ومبادئ حق الشباب في العمل والعدالة الاجتماعية وأحقية كل المواطنين صغارا وكبارا وأغنياء وفقراء في التعلم والترقي في الوظائف العامة.

مكانة ثورة 23 يوليو في قلوب المصريين

أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه في ذكرى ثورة 23 يوليو يجب التأكيد على أن طبيعة الثورات تقتضي أن يكون لها مؤيدين ومعارضين، ووجود من ينتقدون ثورة 23 يوليو المجيدة لا يقلل من مكانتها وتقدير المصريين لها، فالجميع يذكر الثورة ورجالها الأبطال والرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالتقدير والاحترام، وهو صاحب مكانة كبيرة في قلوب المصريين.