«الإفتاء» تحدد 8 مواضع لا يجوز الصلاة فيها.. اعرفها

تعد الصلاة على وقتها، من أحب الأعمال إلى الله، لذا قد يلجأ البعض إلى الصلاة في أماكن نهى الشرع عن الصلاة فيها، إلاّ أنّه قد يجهل قطاع كبير من المسلمين تلك الأماكن، ما دفع دار الإفتاء المصرية إلى توضيحها عبر موقعها الرسمي.

الأماكن المنهي عن الصلاة فيها

أوضحت دار الإفتاء المصرية، المواضع المنهي الصلاة فيها، وهي كالتالي:

- الصلاة في المقبرة.

- الصلاة في المزبلة.

- الصلاة في أماكن النجاسات.

- الصلاة في المجزرة.

- الصلاة على قارعة الطريق.

- الصلاة في أماكن أعطان الإبل.

- الصلاة في الحمام.

- الصلاة فوق الكعبة.

وأوضحت «الإفتاء» دليل ذلك، قائلة: عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ، رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي.

حكم الصلاة فوق خزان الصرف الصحي

وعلى ذلك: فإذا كان الخزان المسئول عنه والمضموم إلى المسجد يظهر منه النجاسات على سطحه، أو يتأذى من رائحته المصلون فلا تصح الصلاة في هذا المكان قياسًا على ما سبق ذكره، أما إذا كان الخزان مسقوفًا بالمسلح، ولا يظهر منه ما ينجس المكان، ولا يؤذي المصلين برائحته فهو طاهر السطح، ولا مانع من الصلاة فوقه، وشأنه في ذلك شأن جميع الأماكن التي تمر تحتها المجاري ومواسير الصرف الصحي، شريطة أن تكون فتحته خارج المسجد، وعند الضرورة القصوى، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.