تحرير محاضر للمتلاعبين بأسعار السجائر في حملات مكبرة بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تشكيل عدة حملات للمديرية والإدارات التابعة لها، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات وتعليمات عيد عبد الله أبو زيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان، وكيل مديريه تموين القليوبية، بتشديد الرقابة على تجار السجائر وأماكن تخزينها نظرا للشكاوى المتكررة من المستهلكين من زيادة أسعار السجائر.

تحرير محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن حملة إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة محمد جلال مساعد مدير المديرية، أسفرت عن تحرير محضرين جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي والامتناع عن البيع وحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 110 عبوات سجائر متنوعة.

كما أسفرت حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، عن تحرير 8 محاضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 900 عبوة سجائر متنوعة.

حملة إدارة تموين القناطر الخيرية

وتابع بيان مديرية التموين بالقليوبية، أن حملة إدارة تموين القناطر الخيرية أسفرت عن تحرير 12 محضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر والامتناع عن البيع للمواطنين وعدم تمكين الحملة من أداء مهامها، وتم التحفظ على 629 عبوة سجائر متنوعة، وفي الخانكة تم تحرير 3 محاضر جنح لتجار سجائر لحيازة سجائر مجهولة المصدر والبيع أزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على 830 عبوة سجائر متنوعة، و90 عبوة معسل.

كما أسفرت حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة، عن تحرير 3 محاضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 600 عبوة سجائر متنوعة، وفي طوخ تم تحرير 5 محاضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر والامتناع عن البيع، وتم التحفظ على 237 عبوة سجائر متنوعة، و75 عبوة معسل.

وفي قليوب تم تحرير محضرين جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 220 عبوة سجائر متنوعة، وتم تحرير محضرين جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي في قها، وحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 160 عبوة سجائر متنوعة.