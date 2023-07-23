برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو تحفز المصريين لاستكمال مسيرة البناء

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة كشفت جهود مصر في مواجهة التحديات على مر التاريخ، وأن الثورة شاهدة على عظمة الشعب المصري وتلاحمه وترابطه من أبنائه من القوات المسلحة المخلصة.

وأشار في بيان، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا في كلمته على توجيه الشكر للرؤساء السابقين لدورهم المهم والمحوري لصالح المصلحة العليا للوطن، وتضحياتهم من أجل القضاء على الاستعمار والسيطرة الخارجية على مقدرات الوطن.

الرئيس أكد ضرورة استكمال المسيرة

وأوضح أن الرئيس أكد ضرورة استكمال المسيرة لتحقيق الإنجازات والانطلاق بمصر للوصول إلى الجمهورية الجديدة التي تحقق مستوى حياة أفضل لكل أبناء الوطن، مؤكدا أن مصر ماضية في طريقها من خلال مشروعات قومية عملاقة عمت كل أرجاء الجمهورية.

وثمن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بأن الجمهورية الجديدة تستهدف توفير فرص متكافئة للجميع، والتأكيد على أهمية التطور الاقتصادي من أجل المستقبل، مؤكدًا أن رسائل الرئيس دافع لكل المصريين من أجل مواصلة العمل والإنتاج لصالح الوطن، لتتمكن الدولة المصرية من تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق موارد قوية تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق الاكتفاء الذاتي.