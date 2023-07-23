طريقة دفع مخالفات المرور إلكترونيا.. اتبع الخطوات

تقدم النيابة العامة خدمة دفع مخالفات المرور، حيث يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة واتباع خطوات مبسطة تنتهي بالحصول على الخدمة، ويأتى ذلك فى إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنيين.

خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيًا

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيًا من خلال موقع النيابة العامة:

وتتمثل الخطوة الأولى لدفع مخالفات المرور فى الدخول على موقع النيابة العامة.

الضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور، وبعدها ستظهر لك الخدمات المتعلقة بالمرور، وهي الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمة متابعة الطلبات

وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة الدفع، وتحديد إما «الدفع الإلكتروني- الدفع عند الاستلام»، وبالضغط على أيقونة الدفع الإلكتروني، واستكمال بعدها بقية الخطوات المطلوبة، وبعد ذلك الضغط على كلمة تفاصيل المخالفات وكتابة رقمك القومي وإرسال طلب بذلك.

وهناك خدمات أخرى تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا، وهي الاستعلام عن المخالفات، والتصالح الفوري فيها، ودفعها، وتتبع التظلمات، وخدمة متابعة الطلبات المقدمة للنيابة، وخدمات وثائق الأحوال الشخصية منها شهادة الميلاد ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق، وخدمات نيابات الأسرة الخاصة بقضايا الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية المتعلقة بالقضايا الجنائية، والقيد العائلي وشهادة الوفاة والرقم القومي.