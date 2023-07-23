«الصحة»: تحديث بروتوكول استخدام المضادات الحيوية خطوة مهمة لعلاج أفضل

ترأس الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، جلسات المؤتمر العلمي اليوم، الذي شارك فية نخبة كبيرة من أساتذة واستشاريين أمراض الجهاز التنفسي، لإعلان إطلاق الخطوط الاسترشادية وبروتوكولات تشخيص وعلاج الالتهابات التنفسية بمختلف أنواعها بالمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، لتقديم الرعاية والعلاج الأمثل والحد من المخاطر ولضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

من جانبه، أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ورئيس اللجنه العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة، أنّ تحديث البرتوكول المصري للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، خطوة مهمة تستهدف علاج المريض وفقا لأحدث خطط العلاج التي تستهدف تجنب الاعتماد على المضادات الحيوية، متابعا أنّ الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية يؤثر سلبا على الصحة العامة، ويفضل استخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبي.

حماية الأجيال القادمة من الأمراض

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أنّه جرى إطلاق العمل بالخطة التنفيذية لحماية المواطنين والأجيال القادمة من الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات، لافتا إلى أهمية الابتعاد عن للاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية دون استشارة الأطباء، وقد يتسبب في ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات المتاحة خاصة كورونا.

وقال إنّ البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، يسعى إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز جهود مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، والارتقاء بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التعاون بين المواطنين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية

وأكد أنّ البرتوكول المحدث يمثل خطوة مهمة في العلاج من الأمراض الصدرية مع الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، موضحا: «نستهدف صحة المريض وعلاجه بأحدث البرتوكولات وتقليل الإسراف فى تناول المضادات الحيوية».