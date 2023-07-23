«حماة الوطن»: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو حملت تقديرا لصبر المصريين

هنأ النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

الجمهورية الجديدة

وأشاد شلبي، في يبان له، بكلمة الرئيس السيسي عن ذكرى الثورة وتأسيس الجمهورية الجديدة، مؤكدا أنّ الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها ولا تهدمها وتضيف إليها، وأن كلمة الرئيس حملت تقديراً كبيراً لصبر وتحمل الشعب المصري تبعات الأزمات الاقتصادية وضرب المثل في الصمود.

مطالب الحوار الوطني

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن حرص الرئيس السيسي على الاستجابة الفورية لكل ما هو صالح الوطن وفي حدود صلاحياته الدستورية وهو ما حدث في قرارات الإفراج الأخيرة التي جاءت استجابة لمطالب للحوار الوطني، وأن كلمة الرئيس وما تضمنته من تأكيد الاستجابة لجميع الأصوات الجادة وما يسهم في بناء المستقبل الذي نطمح إليه ونعمل من أجله خير دليل.

ثورة يوليو المجيدة

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه اليوم، بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، لافتًا إلى أنّ مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام رغم الصعاب والتحديات، والتطلع إلى المزيد؛ إذ إنّ آمال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل بجد وإخلاص وعلم على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر.