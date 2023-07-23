«طاقة النواب»: كلمة الرئيس في ذكرى «23 يوليو» كشفت ما واجهته مصر من تحديات

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى 23 يوليو، كشفت عن التطور الذي تشهده مصر والظروف والتحديات التي واجهتها بعد مرور 70 عاما على ثورة يوليو.

عوض الله: الرئيس انحاز للشعب والوطن

وأضاف عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنّ الشعب عاش بالفعل ما أكده الرئيس في كلمته، بأنّ الوطن اجتاز أحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ومقدرات شعب مصر، مشيرا إلى أنّ القوات المسلحة كانت دائما أمان وحماية الوطن في ثورة 23 يوليو أو في ثورة 30 يونيو، حيث انحاز الجيش إلى الشعب واختار دائما الوطن.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، أنّ تأكيد الرئيس أنّه بعد ثورة يوليو تم بناء وإعلان الجمهورية، وبعد 30 يونيو بدأت مصر بناء الجمهورية الجديدة استكمالا للمسيرة الوطنية، لافتا إلى أنّ الرئيس السيسي أكد أنّه كان لزاما أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة، التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة، آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

وأكد عوض الله، أنّ القوات المسلحة طوال تاريخها قدّمت تضحيات كبيرة وشهداء من أجل الوطن، سواء للتخلص من الاستعمار أو بعد ذلك مع ثورة 30 يونيو، لتخليص مصر من اختطاف الدولة وحكم تنظيم الإخوان الارهابي.