برلماني: ثورة 23 يوليو غيرت أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية

هنأ النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أن ثورة 23 يوليو نجحت في تغيير واقع الحياة على أرض الدولة المصرية بما حققته من نجاحات عدة.

«القطامي»: ثورة 23 يوليو انحازت للمواطن

وأضاف النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في بيانٍ له، أنّ ثورة 23 يوليو انحازت للمواطن المصري ونجحت في تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة المصرية، مؤكدًا أن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في وجدان كل الأجيال، فهي علامة فارقة وصفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث، إذ قدّمت العديد من الإنجازات في جميع جوانب الحياة، كما حقّقت إنجازات لقضايا الأمة العربية والمواطن العربي.

«القطامي»: 23 يوليو ثورة تجلّت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبًا وجيشًا

تابع النائب عمرو القطامي بأنّ ثورة 23 يوليو غيرت أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية جذريًا، ونجحت في القضاء على الإقطاع والاستعمار، لذلك فهي ثورة تجلّت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبًا وجيشًا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله.