وأنت في بيتك.. أزاي تتظلم على مخالفات المرور؟ 5 خطوات لتصلك النتيجة على الهاتف

أطلقت الحكومة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تيسير على المواطنين وتلبي رغباتهم في الحصول على الخدمات بأقل مجهود، ودون الحاجة للتوجه إلى المقرات المعتادة لتلقي الخدمة، ومنها تقديم التظلمات الخاصة بالمخالفات المرورية المُسجلة على السيارة إلكترونيًا من منزلك.

خطوات التقديم على تظلم المخالفات المرورية

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الخطوات التي يستطيع خلالها المواطنين التقديم على التظلم للمخالفات المرورية عبر الدخول على موقع النيابة العامة.

1- يتم دخول المواطن على الموقع الخاص بالنيابة العامة من خلال الرابط، وبعدها يقوم بالضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرورية»، وستظهر لك عدد من الخيارات المتاحة.

2- يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بـ«التظلمات» وتحديد نوع التظلم، ومن ثم إدخال الرقم القومي، والضغط على تفاصيل المخالفة.

3- بعد إتمام ذلك يظهر للمواطن المخالفات المستحقة وتفاصيلها، والحد الأقصى والأدنى للغرامة المستحقة، وتقوم بتحديد مخالفة التظلم وسببها.

4- يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على تظلم وتظهر شروط وأحكام الخدمة الإلكترونية المستخدمة.

5- يتم الضغط على موافق فتظهر البيانات الأساسية لرخصة السيارة، وكتابة البيانات الشخصية والضغط على إرسال الطلب، وعندما تظهر بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب احفظ الرقم لاستخدامه فيما بعد.

6- وفي النهاية تُرسل نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف الذي أدخلته.