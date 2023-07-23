عمر خيرت يحيي حفلين في التجمع الخامس والعلمين.. اعرف الموعد

يواصل الموسيقار الكبير عمر خيرت حالة النشاط الفني التي يعيشها خلال هذه الفترة من إقامة بعض الحفلات الموسيقية المميزة، وبالفعل جرى إعلان تفاصيل حفله المقبل في شهر أغسطس.

ويستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقى يوم الثلاثاء 22 أغسطس، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وتفتح أبواب الحفل في تمام الساعة السادسة مساء لاستقبال جمهور الحفل.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت أعلن مشاركته في إحياء واحدة من حفلات مهرجان العلمين، وتشاركه فيه الفنانة إليسا الجمعة 11 أغسطس، ويأتي الحفل ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية التي سيحييها عدد من الفنانين منهم الفنان راغب علامة ونانسي عجرم المقرر إقامته الجمعة المقبلة، وهناك أيضا أنغام وكايروكي وأحمد سعد ومطرب الراب العالمي russ وعدد آخر من الحفلات الكبرى.