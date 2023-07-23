5 أماكن احرص على زيارة إحداها في إجازة الصيف.. بينها مهرجان العلمين

الاستمتاع بالإجازة الصيفية ينصح به الكثير من الأطباء النفسيين للتخلص من الضغوط التي يسببها روتين العمل وضغوطات الحياة للعودة بعدها وممارسة الحياة والإنتاج بشكل أفضل، ولهذا يبحث الكثير عن أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها خلال إجازة الصيف.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أبرز الأماكن يجب الحرص على زيارتها في الإجازة الصيفية، على هذا النحو:

أماكن ينصح بزيارتها خلال إجازة الصيف

يستطيع الأشخاص الاستمتاع بالإجازة الصيفية بالذهاب للمناطق الساحلية ومن بينها الآتي:

العلمين الجديدة

تستقبل العلمين الجديدة خلال تلك الفترة المواطنين من كل المحافظات للاستمتاع بالمهرجان المقام حاليًا، والذي يقدم حفلات غنائية وأنشطة ترفيهية تناسب كل الفئات والأعمار، ويمكن أن تستقل سيارة أجرة مكيفة من موقف المرج بالقاهرة بسعر 94 جنيها والعادية 86 جنيها.

شواطئ الغردقة

يمكن الاستمتاع بشواطئ الغردقة بالنزول والغوص في أعماقها ومشاهدة الأسماك البحرية، حيث توفر شركة مصر للطيران عض سفر، خلال فترة الصيف بالسفر من القاهرة إلى مطار الغردقة بسعر يبدأ من 4215 جنيهًا.

مرسى علم

وفي مرسى علم التي يمكن الوصول إليها من الجيزة، خلال ساعتين فقط في حال السفر بالسيارة تستطيع الاستمتاع بالمهرجانات المختلفة في إجازة الصيف كمهرجان الفوم بارتي، الذي يناسب كل الأعمال فضلًا عن مهرجان الألوان والنزول للشواطئ بصحبة العواصين وفي حال الرغبة في السفر بالطيران يمكن الاستفادة بعروض رحلات مصر للطيران على رحلات مرسى علم حيث تبدأ الرحلات من 4155 جنيها.

شرم الشيخ

وفي شرم الشيخ يمكن الاستمتاع بالمحميات الطبيعية والشعب المرجانية والأسواق فضلا عن التسوق والقيام بالأنشطة الترفيهية، وتستطيع الاستفادة من عروض مصر للطيران المقدمة على رحلات القاهرة شرم التي تبدأ من 4274 جنيها.

الإسكندرية

وعلى امتداد شواطئ البحر الأبيض المتوسط لازالت الإسكندرية تحتفظ بشواطئ مميزة يمكن الاستمتاع بالإجازة الصيفية وقضاء عطلة الصيف بأقل الأسعار حيث تبدأ أسعار الشقق بسعر 900 جنيه.